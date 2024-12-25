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        Haberler Magazin Meryem Uzerli, kızlarıyla yeni yıl paylaşımı yaptı - Magazin haberleri

        Meryem Uzerli, kızlarıyla yeni yıl paylaşımı yaptı

        Meryem Uzerli, kızları Lily Koi ve Lara ile birlikte çekildiği yılbaşı pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 20:59 Güncelleme: 25.12.2024 - 20:59
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        Yeni yıl heyecanı, hem ülkemizde hem de dünyada kendini göstermeye başladı.

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        Bu coşkuyu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isimlerden biri de Meryem Uzerli oldu.

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        Ünlü oyuncu, yeni yıl için sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak kızlar; Lara ve Lily Koi ile çekildiği neşeli yılbaşı karelerini 7.8 milyon takipçisiyle paylaştı.

        #Meryem Uzerli
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