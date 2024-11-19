Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Mesajları ortaya çıktı, açığa alındı | Son dakika haberleri

        Mesajları ortaya çıktı, açığa alındı

        Tunceli'de, İŞKUR üzerinden geçici olarak işe alınan bazı kadınlarla 'yakınlık' kurduğu mesajları ortaya çıkan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö. açığa alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 09:54 Güncelleme: 19.11.2024 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mesajları ortaya çıktı, açığa alındı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tunceli'de kurumda çalışan bazı kadınlarla ‘yakınlık’ kurduğu mesajları ortaya çıkan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö. açığa alındı.

        DHA'nın haberine göre Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, bakanlıktan müfettiş talep ederek idari soruşturma başlattı.

        İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Tunceli’de kurumda görevli olan ve İŞKUR üzerinden geçici olarak işe alınan bazı kadınlarla ‘yakınlık’ kurduğu mesajları ortaya çıkan, çalışanları da ‘Şehit yakınıyım’ diyerek tehdit ettiği iddia edilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö. açığa alındı.

        S.Ö. hakkında idari soruşturma başlatılırken, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu konuyla ilgili olarak bakanlıktan müfettiş talep etti. Mesajlarda isimleri geçen kadınlar hakkında da idari soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Tunceli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Fırat Sarı 'ilaç kullanma bebek zaten ölecek' dedi! Ama 44 gün yaşadı!"
        "Fırat Sarı 'ilaç kullanma bebek zaten ölecek' dedi! Ama 44 gün yaşadı!"
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        "Türkiye'nin Gazprom'a ertelenmiş borcu yok"
        "Türkiye'nin Gazprom'a ertelenmiş borcu yok"
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Yükseliş sürüyor
        Yükseliş sürüyor
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        G20 liderlerinin fotoğrafında yer almadı: Biden nerede?
        G20 liderlerinin fotoğrafında yer almadı: Biden nerede?
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Milyarlarca insanın hayatı tehlikede
        Milyarlarca insanın hayatı tehlikede
        İşveren priminde artış gündemde
        İşveren priminde artış gündemde
        3 bölge için sağanak uyarısı
        3 bölge için sağanak uyarısı
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Üzerlerine kaya parçası düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Üzerlerine kaya parçası düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!