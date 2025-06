Meşher'de Batılı yazarların İstanbul temsillerine dair söyleşi

Meşher’in, Hikâye İstanbul’da Geçiyor sergisi kapsamında düzenlediği söyleşiler devam ediyor. Serginin kapsadığı konu ve alanları farklı bakış açıları ile ele alan söyleşilerin 19 Haziran’daki konuğu, romancı ve deneme yazarı Kaya Genç olacak.

Moderatörlüğünü Hikâye İstanbul’da Geçiyor sergisi küratörlerinden Ebru Esra Satıcı’nın yapacağı “İstanbul’u Yakalamak: Akışkan Bir Kentin Batı Edebiyatındaki Tasvirleri” başlıklı söyleşide Kaya Genç, 16. ve 17. yüzyıllardaki şehrin en eski temsillerinden itibaren İstanbul’a dair Avrupalı ve İngilizce konuşan seyyahlar tarafından çizilen katı çerçevelerin ve benimsenen üstten bakan yaklaşımların günümüzdeki metinlere doğru ilerledikçe nasıl buharlaştığını anlatacak. Etkinlik saat 16.00’da gerçekleşecek.

Sergi kataloğunda aynı başlıklı bir incelemesi de bulunan Genç’e göre, akışkan, değişken, şekilden şekle giren İstanbul’a dair oryantalist yazarların geliştirdiği kategorileştirme ve sınıflandırma, zaman içinde kentin temsillerinde ideolojik bir kesinlik yarattı. Bunun sonucunda da Edward Said’in Orientalism’de (Şarkiyatçılık) belirttiği gibi, Şark’ın cazibesinin kaynağını anlamaya, bunu sınıflandırmaya ve kategorileştirmeye kalkıştığınızda “Şarklı daha Şarklı, Batılı daha Batılı” hâle geldi. Böylece “sınırlı bir sözcük ve imge dağarcığının” dayatıldığı kategorik bir bakış açısı yaygınlık kazandı. Son yüzyıl boyunca ise, İstanbul bir grup yazar tarafından bu sınıflandırmaların ötesine geçen, akışkan doğasına sadık metinlerle temsil edildi.

Kontenjanı sınırlı olan etkinliğe katılım için kayit@mesher.org adresine e-posta gönderilmesi gerekmektedir.

Kaya Genç Hakkında

1981 yılında İstanbul’da doğan Kaya Genç, Universiteit van Amsterdam’da Oscar Wilde üzerine Yozlaşmanın Estetiği başlıklı teziyle yüksek lisans derecesi aldı. Avrupa Basın Ödülü finalisti olan Kaya Genç, The Lion and the Nightingale [Aslan ve Bülbül, 2019], Under the Shadow [Gölgede, 2016], An Istanbul Anthology [Bir İstanbul Antolojisi, 2015] ve Macera (2008) başlıklı kitapları kaleme aldı. The New York Times, The New York Review of Books, The Nation, Foreign Affairs, The Believer, The New Yorker, The Paris Review ve The Times Literary Supplement gibi dünyanın önde gelen dergi ve gazetelerinde yazıları yayımlandı. ABD’de Artforum ve İngiltere’de ArtReview ve Frieze dergileri için sanat eleştirmenliği yapan, 2013 yılından bu yana Index on Censorship dergisine ve 2024 yılından itibaren ise The Dial dergisine editör olarak katkı sunan Genç, aynı zamanda Los Angeles Review of Books’un İstanbul muhabiri.