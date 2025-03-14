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        Haberler Kültür-Sanat Meşher'den Dünya Şiir Günü'ne özel atölye

        Meşher'den Dünya Şiir Günü'ne özel atölye

        Hikâye İstanbul'da Geçiyor sergisine paralel olarak düzenlenecek şiir yazma atölyesi hem sergiyi hem de İstanbul'u yeniden okuma ve anlamlandırma fırsatı sunuyor. Nazmi Ağıl yürütücülüğündeki atölyede katılımcılar sergiden aldıkları ilhamla İstanbul'u kendi dizeleriyle yorumluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 16:49 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:49
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        Meşher'den Dünya Şiir Günü'ne özel atölye
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        Meşher'in Hikâye İstanbul'da Geçiyor sergisine paralel olarak düzenlediği atölye çalışmaları, yetişkinlere yönelik şiir yazma atölyesiyle devam ediyor.

        Şair, akademisyen ve çevirmen Nazmi Ağıl yürütücülüğündeki şiir yazma atölyesi, katılımcılara hem sergiyi hem de İstanbul'u yeniden yorumlama ve anlamlandırma fırsatı sunuyor.

        Dünya Şiir Günü'ne özel düzenlenen atölye, 21 Mart Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

        Atölye çalışmasında farklı dönemlerdeki İstanbul imgeleri ve bu imgelerin şiirlerdeki yeri incelenecek.

        Katılımcılar sergiden ilham alarak İstanbul'u kendi dilleriyle yorumlayacak, kendi şiir evreninde yeniden yaratacak.

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        Sergiden ilhamla yazılan şiirler, şehrin farklı dönemlerini bir araya getirerek her bir kelime ve satırda İstanbul'u yeniden keşfetmeye imkân sağlayacak.

        Atölye kontenjanı sınırlı olduğundan, Meşher'in web sitesindeki etkinlik sayfasından katılım formunun doldurulması zorunludur.

        NAZMİ AĞIL KİMDİR?

        Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Nazmi Ağıl aynı bölümde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı.

        Koç Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışan Ağıl, Boşanma Dosyası adlı şiir kitabıyla 1998 Yunus Nadi Şiir Ödülü'nü kazandı.

        Ağıl, şiir kitaplarının yanı sıra Batı edebiyatındaki önemli şairlerin eserlerinden bazılarını dilimize kazandırmasıyla da tanınıyor.

        ÖMER KOÇ'UN KOLEKSİYONU'NDAN 300 KİTABIN YER ALDIĞI SERGİ: HİKÂYE İSTANBUL'DA GEÇİYOR

        Hikâye İstanbul'da Geçiyor sergisi 16. yüzyıldan günümüze farklı zamanlarda ve çeşitli edebî türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alıyor. Küratörlüğünü Ebru Esra Satıcı ve Şeyda Çetin'in üstlendiği sergi, fantastik öykülerden grafik romanlara, bilimkurgudan casusluk hikâyelerine Batı edebiyatının kurmaca yapıtlarındaki İstanbul tahayyüllerini inceliyor.

        Ömer Koç Koleksiyonu'ndan yaklaşık 300 kitabın merkezde olduğu seçkide yazarlara ait elyazmaları, nadir ilk baskılar ile imzalı ve ithaflı kitaplara farklı kaynaklardan gravür, resim, nota kitapçığı, film, afiş gibi çeşitli yapıtların yanı sıra yayımlanan Türkçe çeviriler ve gazete kupürleri eşlik ediyor.

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        #Dünya Şiir Günü
        #Meşher
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