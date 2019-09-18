'Meşher' İstiklal'de açıldı

Bu yıl 50‘inci kuruluş yıldönümünü kutlayan Vehbi Koç Vakfı (VKV),İstiklal Caddesi’ndeki Meymenet Han binasında Meşher adıyla yeni bir kültür ve sanat kurumu açtı.

Osmanlı Türkçesi’nde 'sergi mekânı' anlamına gelen adıyla Meşher, tarihi araştırmalardan güncel sanata uzanan kapsamlı sergilerinin yanı sıra atölye ve konferans gibi etkinlik serileriyle zamanlar ve kültürler arasında yeni diyalogların başlatılmasını destekleyecek.

Meşher ekibi tarafından hazırlanacak sergiler, Orta Çağ’dan günümüze uzanan geniş zaman dilimi içinde çok çeşitli konulardaki programı, araştırmaya dayalı akademik yönü ve yayınlarıyla bir referans noktası olmayı hedefliyor.

2010–2019 yılları arasında Arter’e ev sahipliği yapan İstiklal Caddesi’ndeki Meymenet Han binasında faaliyet gösteren Meşher’in üç kata yayılan toplam 800 metrekarelik galeri ve 100 metrekarelik bir etkinlik alanı bulunuyor. Ziyaret, etkinlik ve sergi turlarının ücretsiz gerçekleşeceği Meşher, Pazartesi hariç haftanın altı günü ziyaret edilebilecek.

Meşher, küratörlüğünü Catherine Milner ve Károly Aliotti’nin üstlendiği ilk sergisinin başlığı: “Kalıpları Aşınca: Mit, Efsane ve Masallarla Avrupa’dan Çağdaş Seramik.” Bu ilk sergi, İngiltere’de ilham verici ve yenilikçi bir sanat merkezi olan Messums Wiltshire ve Meşher’in iş birliği ile hazırlandı. Odağında mitlerin, efsanelerin ve masalların yer aldığı sergide 13 sanatçının eserleri yer alıyor.

Serginin kataloğu için önsözü kaleme alan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, şu ifadelere yer verdi: “Odağında mitlerin, efsanelerin ve masalların yer aldığı bu sergi, sanatçıların yaratıcı gücünün sonsuzluğunu, repertuarlarının kompozisyon ve biçimsel açılardan zenginliğini ve yeni tekniklere yönelik arayışlarını yansıtıyor. Kendilerini ifade edebilmenin yeni yollarını arayan bu kural yıkıcılar, denemelere giriştikleri bu malzemeye bağımsız imgelemleriyle farklı bir konum kazandırıyorlar.”

Sergi geçmişten günümüze anlatılagelen hikâye ve söylencelerden ilham alan seramik eserler ile adeta kil ve seramiğin insanlık tarihindeki izini sürüyor.

Meşher Koordinatörü ve Serginin Eş Küratörü Károly Aliotti ve Meşher Direktörü Bahattin Öztuncay

Uzun yıllardır Vehbi Koç Vakfı bünyesinde sanat ve kültür alanında sergi ve yayın projeleri üzerine çalışmalar yürüten Bahattin Öztuncay, İstiklal Caddesi’ndeki bu yeni sergi mekânının direktörlüğünü üstlenirken, yaptığı açıklamada Meşher’i şöyle anlattı: “Gerek ulusal gerekse uluslararası uzmanlar ve kurumlar ile yürüteceğimiz iş birlikleri, ağırlıklı olarak kurum içinde kurgulayacağımız ve üreteceğimiz sergiler ile Türkiye’de ve yurt dışında ilham verici bir diyalog zemini sağlamayı hedefliyoruz. Açılış sergimiz “Kalıpları Aşınca”nın bu hedef yolundaki ilk adım olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. ”

Bir Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olan Meşher’in 13 Eylül’de açılan ilk sergisi 22 Aralık 2019’a kadar ziyaret edilebilecek. Sergi açılışı ile eş zamanlı ve aynı başlıkları taşıyan bir İngilizce ve bir Türkçe yayın da okurlarla buluştu.