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Meslek lisesi öğretmenleri "İzole Numune Alma Ünitesi" üretti

Milli Eğitim Bakanlığının koronavirüs salgınıyla mücadelede yerli üretimi artırmak için yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları kapsamında, sağlıkçıların hastalarla temasını azaltan numune alma kabini üretildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "AR-GE merkezlerinde görev yapan öğretmenlerimizden her geçen gün yeni bir müjdeli haber almanın heyecanını yaşıyoruz" dedi

Meslek lisesi öğretmenleri
AA

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yerli üretimi artırmak için yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları kapsamında, sağlıkçıların numune aldıkları sırada hastalarla temas etmelerini önlemek için "İzole Numune Alma Ünitesi" cihazı üretildi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık çalışanlarının koronavirüsten korunması ve izolasyonunun sağlanması için tasarlanan "İzole Numune Alma Ünitesi", Konya/ Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından üretildi.

Ünite, sağlık personelinin önerileri doğrultusunda, 2 metre yükseklik ve 1 metre genişliğinde, sigma profil ve şeffaf kırılmaz pleksiglas malzemeden üretildi.

Kabin içerisine hasta ile iletişimi sağlayan ses sistemi, fan ile havalandırma sistemi ve aydınlatma sistemi monte edildi. Kilitli teker sistemiyle seyyar olarak da kullanılabilecek şekilde tasarlanan kabinin önünde, numuneleri koymak için bir kutu da bulunuyor.

'ÖĞRETMENLERİMİZ HER GEÇEN GÜN MÜJDELİ BİR HABER VERİYOR'

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuya ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

Bakan Selçuk, "Ülkemizin farklı noktalarında oluşturduğumuz AR-GE merkezlerinde görev yapan öğretmenlerimizden her geçen gün yeni bir müjdeli haber almanın heyecanını yaşıyoruz. Bu süreçte 'Kara gün dostu mesleki eğitim' sözünün toplum hafızasında yer edinmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz insanının sağlığı için canı pahasına, gece gündüz demeden çalışan sağlıkçılarımızın gereksinimleri için 'şifa veren ele vefa' anlayışıyla üretime odaklanan tüm öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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