Sosyal ağ Facebook, anlık mesajlaşma platformu Facebook Messenger’da önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Önce iPhone kullanıcılarına sunulacak olan yenilikle artık Facebook Messenger üzerinden gönderilen mesajlar, karşı taraf görmeden silinebilecek.
Kullanıcılara Facebook Messenger’dan gönderdikleri mesajları karşı taraf okumadan 10 dakika içinde silebilme seçeneği sunulacak. Şu anda test aşamasında olan bu özelliğin son kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz resmi olarak açıklanmış değil. Ancak Messenger kullanıcılarının bu özelliği bir süredir merakla beklediği biliniyor.
ZUCKERBERG KULLANMIŞTI
Facebook Messenger’ın iOS uygulamasının 191.0 versiyonundaki sürüm notlarında “yakında geliyor” ibaresiyle ortaya çıkan yenilik için aslında bir süredir üzerinde çalışılıyordu.
Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in de bu yenilik çalışmaları kapsamında başkalarına gönderdiği mesajları sildiği ortaya çıkmıştı.
Aslında sosyal ağ ve platformlarda yanlışlıkla gönderilen mesajları silme konusu, kullanıcıların oldukça sık ihtiyaç duyduğu bir özellik.
Bu kapsamda WhatsApp da kullanıcıların gönderdikten sonra karşı taraftan da silmek istediği mesajlar için sunduğu “Herkesten Sil” özelliğinde verilen süreyi uzatmak için çalışmalara başlamıştı.
WHATSAPP SÜREYİ DAHA DA UZATIYOR
WhatsApp 2017 yılının son aylarında “Herkesten Sil” seçeneğini kullanıma sunmuş, gönderilen mesajları karşı taraftan silmek için 7 dakikalık bir süre tanımlamıştı.
Popüler mesajlaşma uygulaması ardından Mart 2018’de bu süreyi 1 saat 8 dakika 16 saniyeye kadar yükseltmişti.
Son olarak geçen ay WhatsApp, yanlışlıkla gönderilen veya attıktan sonra pişman olunan mesajlar için 1 saat 8 dakika 16 saniye yerine, 13 saat 8 dakika 16 saniye içinde silinebilmesi için harekete geçmişti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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