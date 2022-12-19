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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorları bir bir kırdı!

Messi, Arjantin'in 36 yıllık hasretine son verirken bireysel olarak da Katar 2022'ye damga vurdu. Tarihin en iyisi olarak gösterilen Arjantinli yıldız bireysel rekorları da alt üst etti. İşte Messi'nin Katar'da kırdığı tüm rekorlar

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  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorları bir bir kırdı! - Spor haberleri

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 tamamlanan final maçında Fransa'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Arjantin, şampiyon oldu. Messi koleksiyonunda eksik olan tek kupayı tamamlarken bireysel rekorları da alt üst etti.
  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorları bir bir kırdı! - Spor haberleri

    Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanına layık görüldü. 
  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorları bir bir kırdı! - Spor haberleri

    Turnuvada 2'si finalde olmak üzere 7 kez fileleri havalandırarak Arjantin'in elde ettiği şampiyonlukta başrolü üstlenen Messi, MVP ödülünün sahibi oldu.
  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorları bir bir kırdı! - Spor haberleri

    EN ÇOK GOL ATAN

    Messi, idollerinden Gabriel Batistuta'yı geçerek Arjantin formasıyla Dünya Kupası tarihinde 13. golünü attı ve Pele'yi geçerek kupa tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu.

     
  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorları bir bir kırdı! - Spor haberleri

    BEŞİNCİ DÜNYA KUPASI OLDU

    Lionel Messi; 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda boy göstererek seçkin bir oyuncu grubuna dahil oldu.
  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorları bir bir kırdı! - Spor haberleri

    BEŞ FARKLI KUPADA ASİST YAPTI

    35 yaşındaki süper yıldız, 5 farklı kupada asist yapan ilk futbolcu oldu. Messi, Katar'da da 3 asist yaptı.
  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorları bir bir kırdı! - Spor haberleri

    EN ÇOK MAÇ, EN ÇOK DAKİKA...

    Dünya Kupası tarihinin 26 maç ile en çok maça çıkan futbolcusu rekorunu Lotthar Matthaus'tan alan Messi, ayrıca 2314 dakika ile Paolo Maldini'nin 2217 dakikalık Dünya Kupası'nda oynama rekorunu da kırdı.
  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorları bir bir kırdı! - Spor haberleri

    EN ÇOK KAZANAN İKİNCİ

    Lionel Messi, 16 galibiyet ile Dünya Kupası tarihinin en çok galibiyet alan ikinci oyuncusu oldu. En çok galibiyet ise 17 ile Miroslav Klose'ye ait olmayı sürdürüyor.
  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorları bir bir kırdı! - Spor haberleri

    TARİHTE İLK

    Lionel Messi, bir Dünya Kupası turnuvasının her aşamasında gol atan ilk oyuncu oldu. Grup aşamasında, son 16 turunda, çeyrek, yarı ve final maçlarında gol atmayı başardı.
  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorları bir bir kırdı! - Spor haberleri

    BIRAKMIYOR

    2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltılarla eleyerek şampiyonluğa ulaşan Arjantin'in kaptanı Messi, ülkesinin TyC Sports kanalına verdiği röportajda, milli takımı bırakmayacağını doğruladı.
  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorları bir bir kırdı! - Spor haberleri

    35 yaşındaki Messi, bir süre daha Arjantin Milli Takımı için oynamaya devam etmeyi istediğini belirterek, "Kupa Amerika ve Dünya Kupası'nı kısa bir sürede kazandım. Futbol oynamayı, milli takımda olmayı seviyorum. Dünya Şampiyonu olarak birkaç maç daha bunu yaşamak istiyorum." diye konuştu.
  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorları bir bir kırdı! - Spor haberleri

    Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni de maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, Messi'nin milli takım için oynamaya her zaman açık olduğunu kaydetti.
  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorları bir bir kırdı! - Spor haberleri

    Scaloni, Messi'ye teknik direktörlük yapmanın büyük bir zevk olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarına aktardığı her şey benzersiz. Daha önce takım arkadaşlarına bu kadar çok şey veren bir oyuncu hiç görmedim." dedi.
  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorları bir bir kırdı! - Spor haberleri
  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorları bir bir kırdı! - Spor haberleri
  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorları bir bir kırdı! - Spor haberleri

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