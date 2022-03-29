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Haberler Futbol İspanya Barcelona Başkanı Laporta açıkladı... Messi, Barcelona'ya dönecek mi? - Spor Haberleri
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Messi, Barcelona'ya dönecek mi?

Barcelona Başkanı Joan Laporta, sezon başında PSG'ye transfer olan Lionel Messi'nin Barça'ya döneceğiyle ilgili iddialara cevap verdi. Laporta, "Şu anda bunu düşünmüyoruz. Genç bir takım kuruyoruz" diyerek kapıyı kapattı

Barcelona Başkanı Laporta açıkladı... Messi, Barcelona'ya dönecek mi? - Spor Haberleri

Sezon başında efsanesi olduğu Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye giden Lionel Messi'ye kapı kapandı. Bir süredir Barcelona'ya döneceğiyle ilgili oluşan iddialara Barcelona Başkanı Laporta'dan cevap geldi.

Joan Laporta, "Messi ya da çevresinden Barcelona’ya geri dönmek istediğine dair bir bilgimiz yok. Böyle bir düşüncemiz de yok. Birkaç tecrübeli isimle beraber işleyen genç bir takım kuruyoruz. Messi Messi’dir. Dünya’nın en iyisi, bunu kimse değiştiremez" diye konuştu.

Paris'te mutsuz olduğu konuşulan Messi, bu sezon Ligue 1'de sadece 2 gol atabilirken 11 asist yaptı.

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