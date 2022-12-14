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Messi'den Dünya Kupası'nda yeni rekorlar!

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ve Hırvatistan yarı final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Arjantin dev maçtan 3-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Arjantin'in finale çıkmasının yanında yıldız oyuncu Lionel Messi de rekorlarıyla geceye damga vurdu. İşte Messi'nin yeni rekorları...

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  • Messi'den Dünya Kupası'nda yeni rekorlar!

    2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan karşısında sahaya çıkan Arjantinli Lionel Messi, turnuva tarihinde en fazla forma giyen futbolcu rekoruna ortak oldu.
  • Messi'den Dünya Kupası'nda yeni rekorlar!

    35 yaşındaki futbolcu, Güney Afrika 2010, Brezilya 2014 ve Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de toplam 25 maça çıkarak bu alanda Alman futbolcu Lothar Matthaus'a ait rekoru egale etti.
  • Messi'den Dünya Kupası'nda yeni rekorlar!

    Hırvatistan karşısında 34. dakikada penaltı atışını gole çeviren Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu unvanını elde etti.
  • Messi'den Dünya Kupası'nda yeni rekorlar!

    Arjantinli yıldız, aynı Dünya Kupası'nda 5 gol atan en yaşlı futbolcu olarak da tarihe geçti.
  • Messi'den Dünya Kupası'nda yeni rekorlar!

    Lionel Messi, Hırvatistan'a attığı penaltıyla turnuvadaki gol sayısını 5'e çıkardı. Arjantinli futbolcu, 5 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Paris Saint-Germain'den takım arkadaşı Fransız Kylian Mbappe'yi yakaladı.
  • Messi'den Dünya Kupası'nda yeni rekorlar!

    Messi, kupada üç golün de pasını verdi. Messi'nin rekorlarının yanında faul yapılma konusunda da bir istatistiği bulunuyor. 
  • Messi'den Dünya Kupası'nda yeni rekorlar!

    Lionel Messi, Dünya Kupaları maçlarında 65 kez faule maruz kaldı.

    Opta'nın 1966'dan itibaren verisine sahip olduğu bu alanda rekor Diego Armando Maradona'da: 152 kez.
  • Messi'den Dünya Kupası'nda yeni rekorlar!

    Messi maç sonu röportajında finale kalmalarının mutluluğunu anlatarak, "Çok şey hissediyorum. Tüm bunlar çok heyecan verici. Dünya Kupası boyunca tüm insanları ailemizi görmek heyecan verici. Şimdi son maça gidiyoruz, istediğimiz de buydu." diye konuştu.
  • Messi'den Dünya Kupası'nda yeni rekorlar!

    ''TADINI ÇIKARIYORUM''

    Messi, "Bu oynadığım en iyi Dünya Kupası mı bilmiyorum ama ben uzun süredir burada olduğum zamanın tadını çıkarıyorum. Bu takımın bunu başaracağından emindik, biz ne olduğumuzu biliyoruz ve insanların bize inanmalarını istiyoruz" sözleriyle açıklamalarına devam etti.
  • Messi'den Dünya Kupası'nda yeni rekorlar!

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