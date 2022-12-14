''TADINI ÇIKARIYORUM''

Messi, "Bu oynadığım en iyi Dünya Kupası mı bilmiyorum ama ben uzun süredir burada olduğum zamanın tadını çıkarıyorum. Bu takımın bunu başaracağından emindik, biz ne olduğumuzu biliyoruz ve insanların bize inanmalarını istiyoruz" sözleriyle açıklamalarına devam etti.