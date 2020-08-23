Messi ve Ronaldo, Juventus'ta buluşacak mı? (Son dakika transfer haberi)

Barcelona'dan ayrılmaya karar verdiği belirtilen Lionel Messi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya ve İspanya'da çıkan haberlere göre; Juventus, Inter ve Manchester City'nin de istediği Lionel Messi için devrede! Juventus'un bu transferi gerçekleştirerek Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi aynı takımda buluşturmayı hedeflediği kaydedildi.

PSG ile kapıştığı belirtilen Juventus'un vergi konusunda avantajının bulunduğu belirtildi.

1 yıllık kontratı kalan Messi'nin geçtiğimiz günlerde Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman'a ayrılık kararını bildirdiği öne sürülmüştü.