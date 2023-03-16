Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Messi'yi bekleyen tehlike! Taraftarlar hazırlanıyor...

Paris Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinden sonra yıldız futbolcu Lionel Messi zor anlar yaşayabilir. Hayal kırıklığına uğrayan PSG taraftaları Ligue 1 maçında büyük bir protestoya hazırlanıyor

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Messi'yi bekleyen tehlike! Taraftarlar hazırlanıyor...

    Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu Benfica'nın arkasında 2. sırada tamamlayan PSG son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşti. 
  • Messi'yi bekleyen tehlike! Taraftarlar hazırlanıyor...

    İlk maçı kendi evinde 1-0 kaybeden Fransız ekibi ikinci maçta ise deplasman 2-0 mağlup oldu. 
  • Messi'yi bekleyen tehlike! Taraftarlar hazırlanıyor...

    Bir sezon daha Şampiyonlar Ligi'nde saf dışı kalan PSG'de taraftarlar isyan etti. 
  • Messi'yi bekleyen tehlike! Taraftarlar hazırlanıyor...

    Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, PSG taraftarları, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığın ardından Messi'yi gözüne kestirdi.
  • Messi'yi bekleyen tehlike! Taraftarlar hazırlanıyor...

    Bazı PSG Ultras üyeleri sosyal medyada, "Bu Pazar Messi'ye ıslık çalacağız" şeklinde paylaşımlarda bulundu.
  • Messi'yi bekleyen tehlike! Taraftarlar hazırlanıyor...

    Collectif Ultras Paris'in bazı üyeleri; Messi'nin, sahada gösterdiklerine kıyasla çok yüksek bir maaşı olduğunu düşünüyor. 
  • Messi'yi bekleyen tehlike! Taraftarlar hazırlanıyor...

    Bu şekilde düşünen taraftarlar, Messi'yi pazar günü oynanacak Rennes maçında yuhalamaya hazırlanıyor.
  • Messi'yi bekleyen tehlike! Taraftarlar hazırlanıyor...

    Ultras üyelerinden biri konuyla ilgili verdiği demeçte, "Bu gruba katıldığınızda bir gizlilik belgesi imzalıyorsunuz. Pazar günü için ne hazırladığımıza dair daha fazla ayrıntı veremem" ifadelerini kullandı.
  • Messi'yi bekleyen tehlike! Taraftarlar hazırlanıyor...

    PSG - Rennes mücadelesi 19 Mart Pazar günü 19.05'te oynanacak. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.