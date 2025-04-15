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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Mesut Bakkal: Takımıma güveniyorum - Futbol Haberleri

        Mesut Bakkal: Takımıma güveniyorum

        1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mesut Bakkal, sezonun kalanında takımın hedeflerine dair konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 15:18 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:18
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        Mesut Bakkal: Takımıma güveniyorum
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        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Manisa FK karşısında iyi bir sonuç alacaklarına inandığını söyledi.

        Beştepe Tesisleri'nde, MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Akdeniz'in de yer aldığı toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakkal, açıklamalarda bulundu.

        Kendini camianın bir evladı gibi hissettiğini dile getiren Bakkal, kalan 4 haftada kümede kalmak için gerekli puanları alacaklarını vurgulayarak, "Takımın durumu iyi. Boluspor maçında gösterdiğimiz mücadeleyi ve isteği her maç sahaya koymamız lazım. Manisa'dan iyi bir sonuçla dönerek rahatlamak istiyoruz. Kalan haftalarda da en iyisini yapacağız, takımıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.

        Toplantıda eski anılarını da anlatan Bakkal, zor dönemlerde birçok takımda görev alarak bu ekipleri ligde tuttuğunu, aynısını MKE Ankaragücü'nde de yapacağına inandığını kaydetti.

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