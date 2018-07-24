Mesut Özil’in Alman Milli Futbol Takımını bıraktığını açıklamasının yarattığı ‘artçı sarsıntılar’ sürüyor. Özil’in Alman Futbol Federasyonu, Alman medyasının bir bölümü ve bazı sponsorlara yönelik yaptığı açıklamalarına söz konusu kurumlar da çeşitli cevaplar verdiler. Özil’in açıklamasında doğrudan adı geçmediği halde, Alman medyası tarafından sponsorlar başlığı altındaki ağır eleştirilerin hedefi olarak gösterilen Mercedes firması da sessizliğini Twitter’den yaptığı açıklamayla bozdu.
Özil’in Twitter’den yaptığı açıklamaya, şirketin Kurumsal İletişim Direktörü Jörg Howe de Twitter üzerinden cevap verdi.
Howe, yaptığı açıklamada “Mercedes-Benz 40 yılı aşan bir süredir hem iyi hem de kötü zamanlarda Alman Futbol Federasyonu ve Milli Takımı’nın ortağı olmuştur. Mesut Özil’in medyaya, Alman Futbol Federasyonu ve sponsorlara yönelik iddialarını sükûnetle izleyip, değerlendirdikten sonra kararımızı vereceğiz.” yazdı.
— Derya (@DeryaEfe87) July 22, 2018
Her ne kadar Özil’in ayrılık açıklamasında Mercedes-Benz’in adı hiç geçmese de şirketten böyle bir açıklama gelmesi, şirketi iletişim sorumlusu Howe’nin twitterdeki takipçilerini de kızdırdı.Özellikle Almanya’da yaşayan Türkler artık Mercedes markasından uzak duracaklarını yazarlarken, bazı Alman takipçiler de ‘Öyle anlaşılıyor ki 40 yıldır futbolcuların değil, sadece federasyonun yanında oldunuz’ gibi yorumlar yaptılar. Ama en ilginç yorumlardan birini Derya Efe isimli bir Türk takipçi yaptı.
“90’lar da Türk müşterilerinizi etkilemek için “Mercedes-Benz, her zaman iyidir” sloganını kullanıyordunuz, Mercedes-Benz artık iyi değil."
SPONSORLUK ANLAŞMASI 2016’DA YAPILDI
Mesut Özil ve Mercedes-Benz arasındaki sponsorluk anlaşması 2016 yılında Fransa’da yapılan Avrupa Futbol Şampiyonasından hemen önce yapılmıştı. Mercedes bu anlaşmayı özellikle sosyal medyada öne çıkarmış ve bunu yaparken 2 yıl önce Özil’in 11 milyon kişi olan takipçilerini hedef grup olarak seçmişti. Aradan geçen 2 yıl içinde Özil’in internetteki takipçi sayısı 23,1 milyon kişiye yükseldi. Yıldız futbolcunun Twitter’den yaptığı açıklamayı ise ilk anda 209 bin kişi okudu ve açıklamanın altına 12 binden fazla yorum yazıldı.
ADIDAS’IN TAVRI ÖZİL’DEN YANA OLDU
Mesut Özil’in diğer büyük sponsoru Adidas ise, yıldız futbolcunun Alman Milli Takımını bırakma kararını üzüntüyle karşıladıklarını, ancak kendisiyle markanın yüzü olarak çalışmaya devam edeceklerini açıkladı. 2013 yılından bu yana Adidas kullanan Özil’in markayla 2020 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.