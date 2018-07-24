



Mesut Özil’in Alman Milli Futbol Takımını bıraktığını açıklamasının yarattığı ‘artçı sarsıntılar’ sürüyor. Özil’in Alman Futbol Federasyonu, Alman medyasının bir bölümü ve bazı sponsorlara yönelik yaptığı açıklamalarına söz konusu kurumlar da çeşitli cevaplar verdiler. Özil’in açıklamasında doğrudan adı geçmediği halde, Alman medyası tarafından sponsorlar başlığı altındaki ağır eleştirilerin hedefi olarak gösterilen Mercedes firması da sessizliğini Twitter’den yaptığı açıklamayla bozdu.

Özil’in Twitter’den yaptığı açıklamaya, şirketin Kurumsal İletişim Direktörü Jörg Howe de Twitter üzerinden cevap verdi.

Howe, yaptığı açıklamada “Mercedes-Benz 40 yılı aşan bir süredir hem iyi hem de kötü zamanlarda Alman Futbol Federasyonu ve Milli Takımı’nın ortağı olmuştur. Mesut Özil’in medyaya, Alman Futbol Federasyonu ve sponsorlara yönelik iddialarını sükûnetle izleyip, değerlendirdikten sonra kararımızı vereceğiz.” yazdı.

Her ne kadar Özil’in ayrılık açıklamasında Mercedes-Benz’in adı hiç geçmese de şirketten böyle bir açıklama gelmesi, şirketi iletişim sorumlusu Howe’nin twitterdeki takipçilerini de kızdırdı.Özellikle Almanya’da yaşayan Türkler artık Mercedes markasından uzak duracaklarını yazarlarken, bazı Alman takipçiler de ‘Öyle anlaşılıyor ki 40 yıldır futbolcuların değil, sadece federasyonun yanında oldunuz’ gibi yorumlar yaptılar. Ama en ilginç yorumlardan birini Derya Efe isimli bir Türk takipçi yaptı.

“90’lar da Türk müşterilerinizi etkilemek için “Mercedes-Benz, her zaman iyidir” sloganını kullanıyordunuz, Mercedes-Benz artık iyi değil."

SPONSORLUK ANLAŞMASI 2016’DA YAPILDI



Mesut Özil ve Mercedes-Benz arasındaki sponsorluk anlaşması 2016 yılında Fransa’da yapılan Avrupa Futbol Şampiyonasından hemen önce yapılmıştı. Mercedes bu anlaşmayı özellikle sosyal medyada öne çıkarmış ve bunu yaparken 2 yıl önce Özil’in 11 milyon kişi olan takipçilerini hedef grup olarak seçmişti. Aradan geçen 2 yıl içinde Özil’in internetteki takipçi sayısı 23,1 milyon kişiye yükseldi. Yıldız futbolcunun Twitter’den yaptığı açıklamayı ise ilk anda 209 bin kişi okudu ve açıklamanın altına 12 binden fazla yorum yazıldı.





ADIDAS’IN TAVRI ÖZİL’DEN YANA OLDU



Mesut Özil’in diğer büyük sponsoru Adidas ise, yıldız futbolcunun Alman Milli Takımını bırakma kararını üzüntüyle karşıladıklarını, ancak kendisiyle markanın yüzü olarak çalışmaya devam edeceklerini açıkladı. 2013 yılından bu yana Adidas kullanan Özil’in markayla 2020 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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