Metabolizma nasıl hızlandırılır?

Ne kadar diyet yaparsam yapayım, zayıflayamıyorum’ diyenlerdenseniz en önemli gerçeği es geçiyorsunuz demektir; metabolizma hızı!

Kilo verebilmek veya az yeseniz dahi kilo almak tamamen metabolizmanızın hızına bağlı bir durumdur. Metabolizma hızı yapılan araştırmalara göre; yaşınız ilerledikçe %1 oranında her yıl yavaşlamaktadır.

Bu durumda bir sene önce yediğiniz kadar yeseniz bile kilo almanıza neden olabilmektedir. Sadece yaşınızın ilerlemesi metabolizmanızı yavaşlatmamaktadır. Aynı zamanda beslenme alışkanlıklarınız ve yaptığınız egzersizlerde önemlidir.

Metabolizmanızı Hızlandırabilecek Durumlar Şunlardır;

Yağlarınızı Kasa Çevirin

Vücudunuzda ne kadar çok kas çalıştırırsanız bir o kadar kas içerisinde bulunan yağlarınızın yakmaya başlarsınız. Vücudunuzda ve kas aralıklarında bulunan yağlarınızı ne kadar çok yakarsanız, kan dolaşımınızda aynı şekilde hızlanacaktır. Bunun sonucunda daha az yemek ile kendinizi daha enerjik hissedeceksiniz.

Yemek Yiyin

Vücudunuz çalışmasına sürekli devam ettiğinden enerjiye ihtiyaç duyar, bu da beslenme ile mümkündür. Yeterli şekilde beslendiğinizde kan şekeriniz düşmez ve sizin kilo almanızı engelleyen hormon dengesini sağlar. Uyandıktan ve yatmaya 1 saat kalana kadar 3-4 saatte bir şeyler atıştırarak, metabolizmanızı canlı şekilde tutun.

Protein Alın

Öğünleriniz de mutlaka protein içeren besinler tüketin. Protein metabolizmanızın çalışmasını tetiklemektedir. Yediğiniz besinler ne kadar protein içerirse; sindirim sisteminizin kalori yakımı da ona göre artış göstermektedir.

Hareketli Olun

Egzersiz yapmak, metabolizmanızı saatlerce canlı tutabilecek etkiye sahiptir. Bu yüzden gün içerisinde spor salonuna gidip spor yapmak yerine, dışarı da çıkıp adımlarınızı değiştirerek yürüyüş yapmanız daha etkili olacaktır.

Bol Su İçin

Günde mutlaka 2-2.5 litre su tüketmeye kendinizi şartlandırın. Su hem metabolizmanızın hızlı çalışmasını hem de toksinleri vücudunuzdan atmanızı sağlayacaktır.