Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.806,61 %0,64
        DOLAR 41,1721 %0,04
        EURO 48,0759 %0,12
        GRAM ALTIN 4.683,81 %-0,57
        FAİZ 40,89 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 54,19 %-0,65
        BITCOIN 111.126,00 %-1,01
        GBP/TRY 55,3778 %0,00
        EUR/USD 1,1651 %-0,09
        BRENT 66,86 %-1,09
        ÇEYREK ALTIN 7.658,04 %-0,57
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sosyal Güvenlik Metal iş kolunda pazarlık başlıyor - İş-Yaşam Haberleri

        MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci başladı

        Türkiye'de özel sektörde en büyük toplu iş sözleşmesi olan metal iş kolundaki MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci başladı. TÜRK-METAL Sendikası ücretlere ve sosyal yardımlara ilk 6 ay için toplam yüzde 38,97 oranında zam talep etti

        Giriş: 04.09.2025 - 13:28 Güncelleme: 04.09.2025 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Metal iş kolunda pazarlık başlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sendika Genel Başkanı Uysal Altundağ, Türk Metal Sendikası'nın Ankara Şubeleri Genişletilmiş Temsilciler Meclisi'nde, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'ndeki taleplerini açıkladı.

        Sözleşmenin 1 Eylül 2025'te başlayıp 2025 - 2027 döneminde geçerli olacağını belirten Altundağ, sözleşmeye dair taleplerini hazırlamaya haziran ayında başladıklarını söyledi. Altundağ, işçilerin tamamını kapsayan anketin yanı sıra bağımsız araştırma şirketi aracılığıyla da üyelerin taleplerini topladıklarını anlattı.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Uysal Altundağ, taleplerini şöyle sıraladı:

        "1 Eylül 2025 itibarıyla saatlik ücretlere önce yüzde 20 zam talep ediyoruz. Bu zammın uygulanmasının ardından, yine tüm üyelerimizin saat ücretlerine ilk altı ay için seyyanen 35 lira daha zam talep ediyoruz. Böylece, üyelerimizin saat ücretlerine ilk altı ay için ortalama yüzde 35,2 zam talep etmiş oluyoruz. Sözleşmenin ikinci altı ayı için saat ücretlerine altı aylık enflasyon oranında zam, üçüncü altı ayı için yine saat ücretlerine gerçekleşecek altı aylık enflasyon artı 3 puan iyileştirmeyle zam, dördüncü ve son altı ay için ise yine enflasyon oranında zam talep ediyoruz."

        “TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI EŞLERE DE UYGULANSIN”

        Altundağ, talepleri arasında sosyal yardımlara yapılacak artışların da önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Ramazan Bayramı yardımı, eğitim yardımı, yakacak yardımı gibi sosyal yardımlar için yıllık yüzde 65 zam talep ediyoruz. Diğer sosyal yardımlarımızdan farklı olarak Kurban Bayramı yardımının ise yıllık yüzde 80 artırılmasını talep ediyoruz. Bütün bu sosyal yardımlarımızın ikinci yıllarında ise gerçekleşen yıllık enflasyona artı 5 puan iyileştirmeyle zam yapılmasını da istiyoruz. Sosyal yardımlarımıza istediğimiz bu rakamlarla taslağımızın birinci altı ayı için talep ettiğimiz toplam zam oranımız yüzde 38,97'yi buluyor. Bunlarla birlikte tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının üyelerimizin eşleri için de geçerli olmasını talep ediyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #türk metal
        #MESS
        #ÖZ ÇELİK
        #birleşik metal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat kararı
        İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat kararı
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        Trump'ın oğulları Bitcoin şirketiyle servetlerini artırdı
        Trump'ın oğulları Bitcoin şirketiyle servetlerini artırdı
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        Hande Erçel'e gönderme II
        Hande Erçel'e gönderme II
        Kızı Su Dilem'i boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Kızı Su Dilem'i boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Beynimiz neden hâlâ sallanıyor?
        Beynimiz neden hâlâ sallanıyor?