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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Mete Gazoz: Biz kazanacağız demiştik - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Mete Gazoz: Biz kazanacağız demiştik

        Klasik Yat Erkek Okçuluk Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Mete Gazoz, Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 14:42 Güncelleme: 20.08.2024 - 14:42
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        "Biz kazanacağız demiştik"
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        Kariyerinde önemli başarılar elde eden milli okçu Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından Bein Sports'un konuğu oldu.

        "BİZ KAZANACAĞIZ DEMİŞTİK"

        Takım olarak kazanılan madalya hakkında konuşan Mete Gazoz, "Olimpiyatlar bizim için çok güzel geçti. Tarihimizin ilk takım madalyasını kazandık. Zaten olmpiyatlara gitmeden önce de söylüyorduk. Biz takım olarak orada kazanacağız, gelin canlı şekilde bizi orada izleyin diyorduk zaten. Sözümüzü tutmuş olduk bu sayede. Yani güzel bir başlangıç oldu bizim için. Olimpiyatlarda takım halinde ilk defa madalya aldık. Şimdi bir sonraki olimpiyatlara madalyanın rengini değiştirmek için uğraşacağız. Sabırsızlıkla bekliyoruz." sözlerinde bulundu.

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