        Haberler Bilgi Gündem Meteoroloji açıkladı! 18 Aralık Perşembe günü hava nasıl? İstanbul'da yağmur var mı? Hava durumu son dakika uyarıları!

        Meteoroloji açıkladı! 18 Aralık Perşembe günü hava nasıl?

        18 Aralık Perşembe günü hava durumu araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan duyurular kapsamında; İzmir, Ankara, İstanbul ve il il hava durumuna ilişkin sorgulamalar artış gösteriyor. Peki, 18 Aralık Perşembe günü hava nasıl? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte 18 Aralık Perşembe il il hava durumu...

        Giriş: 18.12.2025 - 00:24 Güncelleme: 18.12.2025 - 00:24
        Yılbaşına kısa bir süre kala özellikle ülke genelinde kar yağışı açıklamaları yakından takip ediliyor. Bu kapsamda, Meteoroloji’nin yayımladığı son dakika hava durumu tahminleri sorgulanıyor. Peki, 18 Aralık Perşembe bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte Meteoroloji açıklamaları ile İzmir, İstanbul, Ankara il il hava durumu raporu...

        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İSTANBUL 5°C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANKARA -1°C, 9°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR 7°C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

