Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale dışında tüm yurdun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde akşam saatlerine kadar Samsun, Ordu, Sinop, Kocaeli ile Sakarya’nın kuzeyinde, öğleden sonra İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²),Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli(51-75 kg/m²) ve Rize il geneli, Artvin'in kıyı, Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer şiddetli (76-100 kg/m²) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa),Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-90 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.
Peki İstanbul'da haftasonu havalar nasıl olacak? İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük...
İSTANBUL'DA HAFTASONU HAVALAR NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin batısı hariç) akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya’nın kuzeyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-90 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.
İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|01 Kasım Cuma
|11
|16
|80
|88
|39
|2,5
|24,5
|11
|17,9
|02 Kasım Cumartesi
|10
|17
|56
|78
|24
|0
|26,7
|10,7
|17,1
|03 Kasım Pazar
|10
|18
|72
|88
|15
|3,3
|27
|11
|17,3
|04 Kasım Pazartesi
|13
|22
|57
|78
|28
|4,8
|25,3
|11,2
|17,4
|05 Kasım Salı
|16
|22
|74
|90
|31
|3
|26,4
|11,3
|17,5
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