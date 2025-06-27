Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yurt genelinde sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. İllerimizde ortalama sıcaklık 35 derecelerde olacak. Güneydoğu'da termometre birçok kentte 40'ın üzerine çıkacak. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde bugün yağış beklenmiyor. Yurt genelinin, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, özellikle kronik hastalıkları olanlarla, çocuklar, yaşlılar ve hamilelerin, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalmamaları konusunda uyarıda bulundu.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu:
ANKARA: 34, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 33, Az bulutlu ve açık
İZMİR: 39, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 34, Az bulutlu ve açık
BURSA: 37, Az bulutlu ve açık
BALIKESİR: 36, Az bulutlu ve açık
EDİRNE: 38, Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ: 35, Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR: 33, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 40, Az bulutlu ve açık
UŞAK: 36, Az bulutlu ve açık
ADANA: 37, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 41, Az bulutlu ve açık
HATAY: 33, Az bulutlu ve açık
ISPARTA: 35, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 35, Az bulutlu ve açık
KONYA: 33, Az bulutlu ve açık
SİVAS: 29, Az bulutlu ve açık
BOLU: 33, Az bulutlu ve açık
DÜZCE: 34, Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK: 29, Az bulutlu ve açık
SİNOP: 30, Az bulutlu ve açık
AMASYA: 33, Az bulutlu ve açık
SAMSUN: 30, Az bulutlu ve açık
TRABZON: 26, Az bulutlu ve açık
RİZE: 29, Az bulutlu ve açık
ERZURUM: 28, Az bulutlu ve açık
KARS: 26, Az bulutlu ve açık
MALATYA: 37, Az bulutlu ve açık
VAN: 27, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 40, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 38, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık