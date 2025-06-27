Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde bugün yağış beklenmiyor. Yurt genelinin, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, özellikle kronik hastalıkları olanlarla, çocuklar, yaşlılar ve hamilelerin, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalmamaları konusunda uyarıda bulundu.