İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle, 9 il için sarı uyarı verildiği bildirildi.

'SARI' ALARM VERİLEN 9 KENT

AA'daki habere göre açıklamada; Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya ile Muğla'nın kuzeyinde, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği kaydedildi.

ÇATI UÇMASI, AĞAÇ DEVRİLMESİ UYARISI

Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.