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        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!

        İçişleri Bakanlığı, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yarın 9 il için "sarı" meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu. Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı. İşte o illerimiz...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 15:07 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:07
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        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
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        İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle, 9 il için sarı uyarı verildiği bildirildi.

        'SARI' ALARM VERİLEN 9 KENT

        AA'daki habere göre açıklamada; Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya ile Muğla'nın kuzeyinde, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği kaydedildi.

        ÇATI UÇMASI, AĞAÇ DEVRİLMESİ UYARISI

        Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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