Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleri ile hafif olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çankırı ve Çanakkale'nin doğu kesimleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt, Şanlıurfa'nın ve Elazığ'ın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 Kg/m2), Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de kuvvetli kar, Bingöl, Bitlis, Muş, Erzincan'ın ve Tunceli'nin doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, 1500 m ve üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde hissedilir (6 ila 12 derece) derecede olmak üzere Türkiye genelinde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Meteorolojiden yapılan uyarılar şöyle:

KUVVETLİ KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI UYARISI: Türkiye'nin doğu kesimlerinde görülecek yağışların Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de kuvvetli kar, Bingöl, Bitlis, Muş, Erzincan'ın ve Tunceli'nin doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, 1500 m ve üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara (buzlanma, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞMUR VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt, Şanlıurfa'nın ve Elazığ'ın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 Kg/m2) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

ISTANBUL °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 8°C

Parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde yer yer puslu

IZMIR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 6°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere yağmur, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların 1500 m ve üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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