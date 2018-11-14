SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
hava durumu
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Meteoroloji'den Marmara'da sağanak, Ege'de fırtına, Karadeniz ve Doğu'da kar uyarısı

Soğuk ve yağışlı hava etkisi altına giren Türkiye için, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde Marmara Bölgesi için sağanak, Ege Bölgesi için fırtına, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için de kar ve tipi uyarısı yapıldı

14.11.2018 - 06:54 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleri ile hafif olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çankırı ve Çanakkale'nin doğu kesimleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt, Şanlıurfa'nın ve Elazığ'ın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 Kg/m2), Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de kuvvetli kar, Bingöl, Bitlis, Muş, Erzincan'ın ve Tunceli'nin doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, 1500 m ve üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde hissedilir (6 ila 12 derece) derecede olmak üzere Türkiye genelinde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Meteorolojiden yapılan uyarılar şöyle:

KUVVETLİ KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI UYARISI: Türkiye'nin doğu kesimlerinde görülecek yağışların Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de kuvvetli kar, Bingöl, Bitlis, Muş, Erzincan'ın ve Tunceli'nin doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, 1500 m ve üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara (buzlanma, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞMUR VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt, Şanlıurfa'nın ve Elazığ'ın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 Kg/m2) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

ISTANBUL °C, 13°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 8°C
Parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde yer yer puslu

IZMIR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 6°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere yağmur, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların 1500 m ve üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X