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Meteoroloji'den önemli uyarı! 4 bölgede sağanak, 4 il için sel uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Akdeniz'in iç kesimleri sağanak yağışlı. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den önemli uyarı! 4 bölgede sağanak, 4 il için sel uyarısı - Hava durumu
4 bölgede sağanak, 4 il için sel uyarısı
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, (Çorum, Gümüşhane ve Bayburt hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Toroslar mevkii ile Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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