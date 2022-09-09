Türkiye güneşli, sıcaklıklar artıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
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