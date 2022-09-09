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Meteoroloji'den sevindiren haber! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirecek. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor

Meteoroloji'den sevindiren haber! Sıcaklıklar artıyor
Türkiye güneşli, sıcaklıklar artıyor!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu

ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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