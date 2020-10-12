Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun güneybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 22°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
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