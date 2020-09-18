Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, gece saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.
Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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