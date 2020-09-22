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HaberlerGündemHava DurumuMeteoroloji'den son dakika! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için önemli uyarı! Kuvvetli sağanak - Hava durumu
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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için önemli uyarı! Kuvvetli sağanak

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altında. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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