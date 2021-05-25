Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak, Akdeniz'de fırtına

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemHava DurumuGELİYOR! SON DAKİKA! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı - Hava Durumu
ABONE OL

Meteoroloji'den doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklıklar iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacak. Akdeniz'de ise kuvvetli poyraz etkili olacak

GELİYOR! SON DAKİKA! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı - Hava Durumu
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak, Akdeniz'de fırtına
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ERZURUM 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 14°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu
GÜNDEMTürkiye genelinde uyuşturucu operasyonu
SON DAKİKA: Eski koca dehşet saçtı! Boşandığı eşiyle iki adamı vurdu!
GÜNDEMEski koca dehşet saçtı!
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu : 12 gözaltı
GÜNDEM9 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
Malatya'da kavga ihbarına giden polisler, başından vurulmuş ceset buldu
GÜNDEMMalatya'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 3 şüpheli ...
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
GÜNDEMHafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Afyonkarahisar'da yasak aşk iddiasında kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEMAfyonkarahisar'da yasak aşk cinayeti
ALES sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES sonuçları ne zaman , saat kaçta, hangi gün açıklanacak?
GÜNDEMALES sonuçları açıklandı mı? ÖSYM duyurdu...
Selçuk Bayraktar'dan "Zor olan neydi?" sorusuna yanıt
GÜNDEMSelçuk Bayraktar'dan "Zor olan neydi?" sorusuna yanıt
Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?
GÜNDEMHafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor?
LGS ne zaman, hangi gün yapılacak? ÖSYM açıkladı: 2021 LGS tarihi belli oldu
GÜNDEMLGS ne zaman, saat kaçta, hangi gün yapılacak?