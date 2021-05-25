GELİYOR! SON DAKİKA! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı - Hava Durumu

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak, Akdeniz'de fırtına 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ERZURUM 7°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 14°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu