Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç),Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz’in kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Kıyı Ege, Çanakkale, Mersin ve Antalya’nın batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Ankara’nın kuzeyi (Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Kahramankazan) ile Bolu’nun güneydoğusunda (Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa ve Bolu il merkezi) yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bu akşam saatlerinde Mardin ve Batman çevreleri, gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Çanakkale illeri ile Edremit Körfezi çevresi (Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, İvrindi, Edremit, Havran),Manisa’nın batısı (Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı, Turgutlu, Soma, Akhisar) ve Edirne’nin güneyinde (İpsala, Enez, Keşan,) kuvvetli (21-50 kg/metrekare),yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Antalya’nın doğusu (Manavgat, Akseki, İbradı, Alanya, Gündoğmuş, Gazipaşa) ve Mersin il genelinde çok kuvvetli (20-75 kg/metrekare) ve Gazipaşa, Alanya, Gündoğmuş, Anamur, Bozyazı, Aydıncık çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/metrekare üstü) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Cuma gece saatlerinde Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Cumartesi öğle saatlerinden itibaren Ankara’nın kuzeyi (Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Kahramankazan) ile Bolu’nun güneydoğusunda (Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa ve Bolu il merkezi) yoğun kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde meydana gelecek kar yağışının 10-25cm yüksekliğinde yeni örtü bırakması beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege’de güney ve güneybatıdan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; zamanla Ege geneli ile Marmara’nın güney ve doğusu, öğlen saatlerinden sonra Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Batı Karadeniz ve zamanla tüm Karadeniz Bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına(40-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 km/saat),yüksek kesimlerde tam fırtına (89-102 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Edirne'nin güney, Çanakkale'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinden itibaren güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli esecek rüzgarların, yarın zamanla bölgenin güney ve doğusunda fırtına (40-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, Cumartesi aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, Cumartesi aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin yağışlı geçmesi, yağışların kıyı illerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ise yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli esecek rüzgarların, yarın zamanla fırtına (40-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -4°C, 6°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, Cumartesi aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

DENİZLİ 3°C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, Cumartesi aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

İZMİR 8°C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 5°C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi sabah saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin yağışlı geçmesi, yağışların Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Mersin'in batı kıyıları ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ise yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarların yarın öğlen saatlerinden sonra Batı Akdeniz’de güney ve güneybatıdan fırtına(40-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 km/saat),yüksek kesimlerde tam fırtına (89-102 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

ANTALYA 6°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı ve doğu kıyıları yer yer kuvvetli olmak üzere, Cumartesi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yarın akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

ISPARTA -1°C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Sivas hariç) Cumartesi sabah saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara'nın kuzey çevrelerinde (Kızılcahamam, Çamlıdere, Güdül, Kazan) yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi beklenmektedir. Rüzgarların; yarın öğlen saatlerinden sonra İç Anadolu’nun güney ve doğusunda güney ve güneybatıdan fırtına (40-74 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA -2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların Ankara'nın kuzey çevrelerinde (Kızılcahamam, Çamlıdere, Güdül, Kazan) yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi beklenmektedir.

ÇANKIRI -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, Cumartesi sabah saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA -3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yarın (Cumartesi) aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra tüm Karadeniz Bölgesinde güneyli yönlerden fırtına(40-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir.

BOLU -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, Cumartesi karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, Cumartesi aralıklı yağmurlu

KASTAMONU -4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, Cumartesi karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, Cumartesi aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Giresun hariç) Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra tüm Karadeniz Bölgesinde güneyli yönlerden fırtına(40-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir.

AMASYA 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 0°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

HAKKÂRİ -3°C, 0°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KARS -12°C, -2°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

VAN -3°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı, Cumartesi öğle saatlerinden sonra Antep çevrelerinin sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP -1°C, 10°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

SİİRT 0°C, 7°C

Çok bulutlu, yağmurlu

ŞANLIURFA 2°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu