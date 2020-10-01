Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemHava DurumuMeteoroloji'den son dakika önemli uyarı! 3 bölgede sağanak, bir bölgede lodos var - Haberler
ABONE OL

Meteoroloji'den önemli uyarı! 3 bölgede sağanak, bir bölgede lodos var

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Akdeniz'in doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuvvetli olacağından sel baskınlarına karşı uyarı yapıldı. Diğer yandan Doğu Anadolu etkili olacak kuvvetli lodosa karşı da tedbirli olunması gerektiği bildirildi

Meteoroloji'den son dakika önemli uyarı! 3 bölgede sağanak, bir bölgede lodos var - Haberler
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Gümüşhane, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulaması: 303 şüpheli yakalandı
GÜNDEMİstanbul'da 303 şüpheli yakalandı
Tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
GÜNDEMAdana'da arkadaş cinayeti! Kalbinden bıçakladı
Konya'da genç kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü
GÜNDEMGenç kadın birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdü
Zonguldak'ta amatör balıkçı denizde kayboldu
GÜNDEMSerinlemek için girdiği denizde kayboldu
Bilecik’te park halindeki araç alev alev yandı
GÜNDEMBilecik’te korkutan yangın
Balık tutarken denize düşen kişi kayboldu
GÜNDEMBalık tutarken denize düşen kişi kayboldu
Hatay’da şüpheli ölüm!
GÜNDEM5 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
RTÜK'ten yayın ihlali cezalarına ilişkin açıklama
GÜNDEMRTÜK'ten yayın ihlali cezalarına ilişkin açıklama
Niğde'de hamile eşini darbeden komşusu ile kocasını tabancayla yaralayan saldırgan kaçtı
GÜNDEMHamile eşini darbeden komşusu ile kocasını yaraladı
Batman'da narkotik operasyonu! 280 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi
GÜNDEMBatman'da 280 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X