Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon’un doğusu, Rize, Osmaniye, K. Maraş’ın batısı, Hatay kıyıları ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu Anadolu'da batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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