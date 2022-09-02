Meteoroloji'den uyarı! Beklenen açıklama geldi! O güne dikkat! 0:00 / 0:00

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, halen ülkenin doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, batı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 5 Eylül Pazartesi gününden itibaren düşmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK AZALIYOR

AA'da yer alan habere göre hava sıcaklıklarının, gelecek hafta sonuna kadar kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

PAZARTESİ KARADENİZ'DE SAĞANAK

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların pazar ve pazartesi günleri kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

PERŞEMBEYE KADAR YAĞIŞ VAR

Ülkenin kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların 8 Eylül Perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

SALI İSTANBUL'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Ankara, İzmir, Konya ve Sivas'ta gelecek hafta yağış beklenmezken İstanbul'un 6 Eylül Salı günü aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.