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Marmara için 'kuvvetli fırtına' uyarısı yapıldı

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı geldi. Açıklamada, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması

Meteoroloji duyurdu! Marmara için fırtına uyarısı
DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yaparak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre, MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Yalova´da, gece saatlerinden itibaren bölge genelinde (Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına (40-70km/saat) ve kısa süreli kuvvetli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Rüzgarın etkisini, yarın öğleden sonra kaybetmesinin beklendiği kaydedildi. Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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