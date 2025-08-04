Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Meteoroloji hava durumu raporu: Yağış geliyor! Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak?

        Meteoroloji hava durumu raporu: Yağış geliyor! Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak?

        Ağustos ayının ilk haftası bazı illerimizde sıcak hava etkisini arttırırken bazı illerimizde yağışlı hava hakim oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu güncel duyurdu. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, doğu kesimlerde 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerdeki hava durumu tahminleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 17:33 Güncelleme: 04.08.2025 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Meteoroloji güncel hava durumu raporunu açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşüyor. Türkiye’de yaşayanlar, sıcak havanın tadını çıkarırken bir yandan da ani yağışlara karşı hazırlıklı olmalı. Peki Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak?

        2

        METEOROLOJİ'DEN 2 BÖLGE İÇİN SAĞANAK YAĞMUR UYARISI!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz ile Doğu Karadeniz bölgeleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürüyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, doğu kesimlerde 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        3

        İSTANBUL HAVA DURUMU 5 AĞUSTOS 2025

        İstanbul’da Salı günü 31°24°olacak. Çarşamba gök gürültülü sağanak yağışlı 25°C 32°C, Perşembe parçalı bulutlu, Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlı 24°C 31°C olacağı öngörülüyor.

        4

        ANKARA HAVA DURUMU 5 AĞUSTOS 2025

        34°21°

        5

        İZMİR HAVA DURUMU 5 AĞUSTOS 2025,

        36°26°

        İL İL HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın!
        Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın!
        Tapu sahipleri için e-imza önlemi
        Tapu sahipleri için e-imza önlemi
        4 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        4 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Durakta cinayet! Dehşet görüntüler!
        Durakta cinayet! Dehşet görüntüler!
        Yargıtay’dan emsal boşanma kararı!
        Yargıtay’dan emsal boşanma kararı!
        İtalyan devleri Amrabat'ın peşinde!
        İtalyan devleri Amrabat'ın peşinde!
        Araştırma: Deniz kenarında yaşamak ömrü uzatıyor
        Araştırma: Deniz kenarında yaşamak ömrü uzatıyor
        Son şans! Plastik görüşmeleri Cenevre’de başlıyor
        Son şans! Plastik görüşmeleri Cenevre’de başlıyor
        Boeing'de 1996'dan bu yana bir ilk
        Boeing'de 1996'dan bu yana bir ilk
        Kremlin'den Trump'a: Polemiğe girmeyeceğiz
        Kremlin'den Trump'a: Polemiğe girmeyeceğiz
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
        İstanbul'a "otobüs öncelikli yol" uygulaması geliyor
        İstanbul'a "otobüs öncelikli yol" uygulaması geliyor
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Limon ve karpuza rağmen gıda fiyatları yerinde saydı
        Limon ve karpuza rağmen gıda fiyatları yerinde saydı
        Ndidi tamam, hedef Sancho!
        Ndidi tamam, hedef Sancho!
        Kapadokya'ya yeni düzenlemeler
        Kapadokya'ya yeni düzenlemeler
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Hatalı emeklilik pahalıya patladı
        Hatalı emeklilik pahalıya patladı
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru