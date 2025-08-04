Meteoroloji hava durumu raporu: Yağış geliyor! Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak?
Ağustos ayının ilk haftası bazı illerimizde sıcak hava etkisini arttırırken bazı illerimizde yağışlı hava hakim oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu güncel duyurdu. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, doğu kesimlerde 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerdeki hava durumu tahminleri
Meteoroloji güncel hava durumu raporunu açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşüyor. Türkiye’de yaşayanlar, sıcak havanın tadını çıkarırken bir yandan da ani yağışlara karşı hazırlıklı olmalı. Peki Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak?
METEOROLOJİ'DEN 2 BÖLGE İÇİN SAĞANAK YAĞMUR UYARISI!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz ile Doğu Karadeniz bölgeleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, doğu kesimlerde 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU 5 AĞUSTOS 2025
İstanbul’da Salı günü 31°24°olacak. Çarşamba gök gürültülü sağanak yağışlı 25°C 32°C, Perşembe parçalı bulutlu, Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlı 24°C 31°C olacağı öngörülüyor.
ANKARA HAVA DURUMU 5 AĞUSTOS 2025
34°21°
İZMİR HAVA DURUMU 5 AĞUSTOS 2025,
36°26°