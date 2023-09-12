Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak! Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde, akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşların şiddetli sağanak, sel ve taşkına karşı dikkatli olması çağrısında bulunuldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlamak üzere yarın Diyarbakır'ın güneyi, Şanlıurfa'nın güneyi ve doğusu ile Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Muş, Van, Ağrı, Kars ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

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AA'da yer alan habere göre sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.