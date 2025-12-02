Meteoroloji'den yağmur ve sis uyarısı! 2 Aralık 2025 bugün hangi illerde yağış bekleniyor?
Meteoroloji, 2 Aralık 2025 bugün için yağmur ve sis uyarısı yaptı. Türkiye'nin doğusu ile Doğu Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak. Peki hangi illerde yağış bekleniyor, İstanbul, İzmir ve Ankara'da yağış var mı? İşte 2 Aralık 2025 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz bölgesi için sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların; kıyı kesimlerde sağanak yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Peki bugün hangi illerde yağış olacak, İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava durumu nasıl? İşte 2 Aralık 2025 hava durumu hakkında tüm detaylar
2 ARALIK 2025 METEOROLOJİ’DEN 6 İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI GELDİ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarıya göre: Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis, Van ve Kars çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
TÜRKİYE GENELİNDE SİS UYARISI
Meteoroloji uyarılarına göre bugün, sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
2 ARALIK 2025 İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA’DA HAVA DURUMU
Bugün İstanbul, İzmir ve Ankara’da havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı ise İstanbul’da 15, İzmir’de 18, Ankara’da 11 derece olacak.