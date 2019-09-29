Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçeleri, Artvin'inin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç bölgelerde 1 ila 3 derece artacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Ülke genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVALAR NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Doğu ve Kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor
İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|30 Eylül Pazartesi
|11
|27
|21
|71
|10
|2,5
|31,2
|9,5
|23,1
|01 Ekim Salı
|14
|27
|17
|45
|11
|-0,8
|31,2
|9,7
|23,2
|02 Ekim Çarşamba
|11
|28
|17
|64
|8
|2
|31,8
|9,3
|22,3
|03 Ekim Perşembe
|13
|27
|22
|39
|12
|3,8
|32,2
|8,9
|22
|04 Ekim Cuma
|13
|27
|22
|81
|20
|1,6
|31,2
|8,9
|22,5
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