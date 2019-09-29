Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Meteoroloji son dakika! Yurtta bu hafta havalar nasıl olacak? İstanbul hava durumu 5 günlük

Meteoroloji Türkiye geneli ve İstanbul hava durumu için kritik son dakika uyarısı yaptı. 30 Eylül - 4 Ekim yeni haftada plan yapacak vatandaşlar Meteoroloji hava durumu verilerini araştırıyor. Peki Yurtta bu hafta havalar nasıl olacak? İstanbul hava durumu 5 günlük...

Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçeleri, Artvin'inin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç bölgelerde 1 ila 3 derece artacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Ülke genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

 

İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVALAR NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Doğu ve Kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
30 Eylül Pazartesi11272171102,531,29,523,1
01 Ekim Salı1427174511-0,831,29,723,2
02 Ekim Çarşamba112817648231,89,322,3
03 Ekim Perşembe13272239123,832,28,922
04 Ekim Cuma13272281201,631,28,922,5

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA HABERİ! "Bütün yollar Roma'ya çıkar" sözü neresi için söylendi? İşte yanıtı! - HABERLER
GÜNDEMBütün yollar İstanbul’a çıkarmış!
Son dakika... İstanbul depremi dünyanın en uzun surlarını nasıl etkiler? - Haberler
GÜNDEMİstanbul'un surları büyük bir depreme dayanır mı?
Son dakika: TCG Kınalıada denizle buluşuyor
GÜNDEMTCG Kınalıada denizle buluşuyor
Son dakika... Akılalmaz olay! Üvey baba cinsel istismardan tutuklandı! - Haberler
GÜNDEMÜvey baba cinsel istismardan tutuklandı!
'Oltalama' ile hesaplardan kredi çeken çete çökertildi, 'Harry Potter' aranıyor
GÜNDEM'Harry Potter' her yerde aranıyor!
Tunceli'de HDP İl Başkanı gözaltına alındı
GÜNDEMTunceli'de HDP İl Başkanı gözaltına alındı
Son dakika... İmamoğlu: "Toplantıya çağrılmadım" - Haberler
GÜNDEMİmamoğlu: Toplantıya çağrılmadım
Son dakika... Akılalmaz olay! Görenler şaşırıp kaldı! İnşaat işçilerinin halay molası! - Haberler
GÜNDEMGörenler şaşırıp kaldı! İnşaat işçilerinin halay ...
Son dakika... Akılalmaz dehşet! Baldızının boğazını kesip bıçakladı! - Haberler
GÜNDEMBaldızının boğazını kesip bıçakladı!
Son dakika: Zeytinburnu'nda korkunç cinayet! Silahla ıskaladı, bıçakla öldürdü!
GÜNDEMSilahla ıskaladı, bıçakla öldürdü!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X