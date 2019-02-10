Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Kastamonu, Sinop, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



Hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde yer yer güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu



ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu



IZMIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu



KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı



ÇORUM °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, sabah saatlerinde yüksekleri yer yer hafif kar yağışlı



HAKKARİ °C, 0°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı



ŞANLIURFA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı