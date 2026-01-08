Meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı? 8 Ocak Perşembe hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt geneli yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hafta başından bu yana etkili olan güneşli hava, yerini soğuk hava dalgasına bırakıyor. Hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru 5 ila 10 derece arasında düşmesi bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı?" İşte 8 Ocak Perşembe hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günlük hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye geneli yağışlı havanın etkisi altına girdi. Yetkililer, ani sıcaklık düşüşü ve beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Uzmanlar doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Peki, "Bugün hava nasıl olacak, İstanbul'a kar yağacak mı?" İşte detaylar...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nu batısı ile Mersin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Ege, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Akdeniz’in Toroslar Mevkii ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya’nın güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya’nın güney ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına ( 50-70 km/saat, yüksekler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır
İSTANBUL 12°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 15°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 4°C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu