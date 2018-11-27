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Meteoroloji uyardı! Lodosa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin batısı, güneyi ve kuzeyinde etkili olan şiddetli lodosa karşı uyarı yapıldı. Sıcaklıkların artacağı bildirilirken, deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi

27.11.2018 - 07:38 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Manisa, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı ve İzmir çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun güneybatısında ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus etkili tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Yapılan uyarılar şöyle:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın batısı ve İzmir çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

ISTANBUL 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

IZMIR 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DIYARBAKIR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

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