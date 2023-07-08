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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Yozgat ve Sivas'ın kuzeyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.