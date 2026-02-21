Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Hafta sonu 21-22 Şubat hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu raporu paylaşıldı. Hafta sonu plan yapacak olan vatandaşlar güncel hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 21-22 Şubat hava durumu raporu
Meteoroloji’den hava durumu uyarısı geldi. MGM tarafından hava tahmin haritasında fırtına nedeniyle "sarı" alarm verilen 5 kentimiz arasında Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla yer aldı. İşte, 21-22 Şubat 2026 hava durumu
METEOROLOJİ HAVA DURUMU UYARISI
"SARI" ALARM VERİLEN İLLERİMİZ
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurdun batı kesiminde yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredecek. Beş kentimiz içinse "sarı" alarm verilerek fırtına uyarısında bulunuldu.
MGM tarafından hava tahmin haritasında fırtına nedeniyle "sarı" alarm verilen 5 kentimiz ise şöyle: Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla.
2 BÖLGEDE TOZ TAŞINIMI VE ÇIĞ UYARISI
Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
21-22 Şubat hafta sonunda yurt genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu bir tablo çizerken, birçok bölgede yağış etkili olması bekleniyor.
İSTANBUL 21 ŞUBAT 2026: 14°7°
İSTANBUL 22 ŞUBAT 2026: 7°5°
ANKARA 21 ŞUBAT 2026: 12°0°
ANKARA 22 ŞUBAT 2026: 6°-1°
İZMİR 21 ŞUBAT 2026: 12°8°
İZMİR 22 ŞUBAT 2026: 13°4°