Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Hafta sonu 21-22 Şubat hava durumu nasıl olacak?

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

21-22 Şubat hafta sonunda yurt genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu bir tablo çizerken, birçok bölgede yağış etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL 21 ŞUBAT 2026: 14°7°

İSTANBUL 22 ŞUBAT 2026: 7°5°

ANKARA 21 ŞUBAT 2026: 12°0°

ANKARA 22 ŞUBAT 2026: 6°-1°

İZMİR 21 ŞUBAT 2026: 12°8°

İZMİR 22 ŞUBAT 2026: 13°4°