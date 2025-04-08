Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bu hafta hava nasıl olacak?

ANKARA HAVA DURUMU

İstanbul-Bolu-Ankara yolunda 9 Nisan çarşamba, 11 ve 12 Nisan tarihlerinde yeniden kar yağacak görünüyor. Ankara-Bolu arasındaki yüksek kesimlerde kar örtüsü oluşacaktır. Etkisine girdiğimiz soğuk hava dalgası batı ve güney bölgelerde tahmini olarak 14 Nisan Pazartesi gününe kadar, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde 17 Nisan Perşembe gününe kadar etkisini sürdürecek.

Ankara, Eskişehir, Bolu, Bursa, Afyonkarahisar, Konya, Kırşehir gibi İç Anadolu’da özellikle bu cuma kuvvetli kar yağışı görülebilir. Ankara’da daha az etkili olmak üzere; beklenen kar yağışları Anadolu’nun batı kesiminde ulaşımı aksatacaktır.