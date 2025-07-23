Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Termometreler rekor tazeliyor! İstanbul'da hava nasıl olacak?
Türkiye geneli sıcak hava dalgası etkisini devam ettiriyor. AKOM'dan gelen açıklamada İstanbul'da sıcaklıkların bugün bazı bölgelerde 40 derecenin üzerine çıkmasıyla haftanın en sıcak gününün yaşanacağı kaydedildi. Akşam saatlerinde ise nem oranı artacak. Bunaltan sıcakta serinlemek isteyenler, deniz kenarlarında yoğunluk oluşturdu. Peki bu hafta İstanbul'da hava nasıl olacak?
Meteoroloji ve AKOM’dan sıcaklık uyarısı geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Afrika kökenli sıcak hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini artıracağını açıklayarak vatandaşları uyardı. İşte bu hafta İstanbul’da beklenen sıcaklık değerleri
İSTANBUL’DA AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT!
AKOM'dan İstanbul için sıcak hava dalgası uyarısı geldi. Açıklamada, sıcaklıkların bugün bazı bölgelerde 40 derecenin üzerine çıkmasıyla haftanın en sıcak gününün yaşanacağı kaydedildi. Akşam saatlerinden itibaren pazar gününe kadar etkili olacak poyrazın ise gündüz sıcaklıklarının aşırı yükselmesini engellese de nem oranını artıracağı belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Afrika kökenli sıcak hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini artıracağını açıklayarak vatandaşları uyardı.
AA'da yer alan habere göre AKOM'dan yapılan açıklamada, Afrika kökenli sıcak hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini artıracağı kaydedildi.
Sıcaklıkların bugün öğle saatlerinde 39 derece civarında seyretmesi, bazı bölgelerde ise 40 derecenin üzerine çıkmasıyla haftanın en sıcak gününün yaşanacağına değinilen açıklamada, akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden esecek poyrazın, pazar gününe kadar aralıklarla saatte 20 ila 50 kilometre şiddetinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.
Açıklamada, poyrazın gündüz sıcaklıklarının aşırı yükselmesini engellese de havadaki bağıl nem oranının yüzde 40 ile yüzde 85 arasında artmasına yol açacağı, bu nedenle pazar gününe kadar bunaltıcı sıcak hava koşullarının devam edeceği belirtildi.
AKOM, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlikeli değerlere ulaşan sıcaklıklara karşı özellikle güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.