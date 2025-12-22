Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Metin Diyadin: Bu galibiyet camia adına çok anlamlı ve güzel oldu - Gençlerbirliği Haberleri

        Metin Diyadin: Bu galibiyet camia adına çok anlamlı ve güzel oldu

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Trabzonspor müsabakasının ardından, "Gençlerbirliği'nin yaşadığı, son 4 aydaki 3 başkan ve 3 hoca değişikliğinin getirdiği ekonomik sıkıntılarla beraber bu galibiyet camia adına çok anlamlı ve güzel oldu" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 23:15 Güncelleme: 22.12.2025 - 23:15
        "Bu galibiyet camia adına çok anlamlı ve güzel oldu"
        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

        Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Gençlerbirliği'nin yaşadığı son 4 aydaki 3 başkan ve 3 hoca değişikliğinin getirdiği ekonomik sıkıntılarla beraber bu galibiyet camia adına çok anlamlı ve güzel oldu. Hem ligdeki konum itibariyle hem de moral motivasyonu olarak hem camiaya hem oyunculara çok güzel bir moral oldu. Onun için bütün oyuncularımı ve herkesi tebrik ediyorum. Şu an için emin olun mevcut bütçeyi yönetmek bile zorken transfer biraz zor görünüyor. İki tane transfer yapabilsek çok iyi olur ama o da zor görünüyor. Hem yabancı oyuncu boşalması lazım hem de işin ekonomik tarafı var. Ama zaten biz zaten böyle zorlu dönemlerden, feda dönemlerinden geliyoruz. Camiamız için de elimizden geleni hep beraber oyuncularla birlikte yapacağız. İnşallah süreç istediğimiz gibi devam eder. Ama oyun olarak gerçekten bütün oyuncularımı tebrik ediyorum" ifaderini kullandı.

