Metin Öztürk yaptığı açıklamada, teknik direktör konusunda sezon sonuna karar vereceklerini belirterek, "Elimizdeki hocanın performansı kötü, bunu biliyoruz. Bizim dönemimizde hoca değişikliği olacaksa, görüşümüz Türk hocayla devam etmesi yönünde." ifadelerini kullandı.

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'i başarılı bulduğunu aktaran Öztürk, "Şu an hiçbir hocayla görüşmemiz yok. Sezon sonu hocamızla yolları ayırırsak, görüşeceğimiz birkaç hocadan biri Nuri Şahin olacaktır. Başkanı da açıkladı, Nuri Şahin'den memnunlar. Nuri Şahin onlardan memnun. Kimsenin mutluluğu üstünde gölge olmayız. Biz Galatasaray'ı ileri götürecek hocalarla bir arada oluruz. Pek çok alternatif var, kimler olduğunu tahmin ediyorsunuz. Nuri hocamız gerçekten pırlantadır. İnşallah Antalyaspor'u iyi yerlere taşıyıp 4-5 sene sonra da milli takımın hocası olacak. Okan Buruk dahil pek çok hoca adayımız var. Biz böyle bir sürprizle gelmiyoruz, planlı geliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, Fatih Terim'in gündemlerinde olup olmadığına yönelik soruya, "Fatih hocamızı çok seviyoruz ama artık onu da rahat bırakmamız gerekiyor. Bizim yeni Fatih Terimleri bulmamız gerekiyor. Bence bu tartışmadan Fatih hoca da sıkılmıştır." cevabını verdi.