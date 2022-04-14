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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Metin Öztürk: Yeni Fatih Terim'ler bulmamız lazım
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Metin Öztürk: “Yeni Fatih Terim'ler bulmamız lazım”

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, kendilerinin artık yeni Fatih Terim'ler bulmaları gerektiğini söylerken, Okan Buruk dahil olmak üzere pek çok adayları olduğunu ifade etti. Öztürk ayrıca kulüp içerisinde iki başkan adayının da yönetimle birlikte hareket ettiğini ve bu birliğin Başkan Burak Elmas tarafından sağlandığını söyledi.

Metin Öztürk: Yeni Fatih Terim'ler bulmamız lazım

Metin Öztürk yaptığı açıklamada, teknik direktör konusunda sezon sonuna karar vereceklerini belirterek, "Elimizdeki hocanın performansı kötü, bunu biliyoruz. Bizim dönemimizde hoca değişikliği olacaksa, görüşümüz Türk hocayla devam etmesi yönünde." ifadelerini kullandı.

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'i başarılı bulduğunu aktaran Öztürk, "Şu an hiçbir hocayla görüşmemiz yok. Sezon sonu hocamızla yolları ayırırsak, görüşeceğimiz birkaç hocadan biri Nuri Şahin olacaktır. Başkanı da açıkladı, Nuri Şahin'den memnunlar. Nuri Şahin onlardan memnun. Kimsenin mutluluğu üstünde gölge olmayız. Biz Galatasaray'ı ileri götürecek hocalarla bir arada oluruz. Pek çok alternatif var, kimler olduğunu tahmin ediyorsunuz. Nuri hocamız gerçekten pırlantadır. İnşallah Antalyaspor'u iyi yerlere taşıyıp 4-5 sene sonra da milli takımın hocası olacak. Okan Buruk dahil pek çok hoca adayımız var. Biz böyle bir sürprizle gelmiyoruz, planlı geliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, Fatih Terim'in gündemlerinde olup olmadığına yönelik soruya, "Fatih hocamızı çok seviyoruz ama artık onu da rahat bırakmamız gerekiyor. Bizim yeni Fatih Terimleri bulmamız gerekiyor. Bence bu tartışmadan Fatih hoca da sıkılmıştır." cevabını verdi.

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