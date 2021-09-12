Metro inşaatında göçük! 1 işçi hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, Veysel Karani Mahallesi Zaloğlu Rüstem Caddesi üzerinde yürütülen metro inşaatı sahasında dün meydana gelen göçükte 2 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arkadaşları tarafından göçükten yaralı olarak kurtarılan işçiler Ömer E. ile İsmail Ö. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı işçilerden Ömer E. kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İsmail Ö'nün tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.