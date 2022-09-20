Metro inşaatında vinç devrildi! 2 kişi öldü

Kazada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

Bu arada Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da, "Çekmeköy metro şantiyesinde meydana gelen talihsiz kazada ne yazık ki iki çalışanımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden emekçilerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Fotoğraflar: DHA