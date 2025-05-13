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        Haberler Gündem İstanbul Metrobüste yangın çıktı, seferler bir süre durduruldu | Son dakika haberleri

        Metrobüste yangın çıktı, seferler bir süre durduruldu

        Kağıthane'de metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağında meydana gelen olayda, yangın görevlilerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle seferler bir süre durduruldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 01:33 Güncelleme: 13.05.2025 - 01:39
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        Metrobüste yangın paniği
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        Kağıthane'de Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı, Beylikdüzü istikametinde saat 21.30'da yangın meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Durumu fark eden metrobüs şoförü araçta bulunan yolcuları tahliye ederek yangına müdahale etti. DHA'nın haberine göre; duraktaki güvenlik görevlisinin de yangın tüpüyle müdahalesi sonucu alevler söndürüldü.

        Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Yangının söndürülmesinin ardından motor kısmı yanan metrobüs duraktan çekilirken, metrobüs seferleri normale döndü.

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        #haberler
        #istanbul
        #kağıthane
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