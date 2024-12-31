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        Haberler Gündem HT Trend Metroda ‘oyun dışı’ kaldı

        Metroda ‘oyun dışı’ kaldı

        Netflix'in popüler dizisi Squid Game'in Türkiye'deki tanıtımı için metro istasyonunda yapılan çekimlerde, bir oyuncu dışarıda kalınca tebessüm ettiren görüntü ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 10:33 Güncelleme: 31.12.2024 - 10:33
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        Metroda 'oyun dışı' kaldı
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        Squid Game tanıtımı için metro istasyonuna giren kostümlü oyuncular, Netflix'in popüler dizisinin Türkiye tanıtımını çekecekti. Sırayla metroya binen oyunculardan sonuncusu dışarıda kaldı. Senaryonun parçası olarak mı yoksa tesadüfen mi oldu bilinmez, ortaya sosyal medyada viral olan görüntüler çıktı.

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